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Мужчина 18 раз ударил ножницами женщину, перепутав ее со своей женой

Житель Таиланда перепутал свою жену с ее сестрой и изрезал женщину ножницами
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Depositphotos

В Таиланде мужчина принял бывшую свояченицу за бывшую жену и нанес ей 18 ранений. Об этом пишет The Thaiger.

В начале марта полицейские нашли израненную жертву на обочине дороги в провинции Аюттхая и экстренно доставили ее в больницу. Однако врачам не удалось спасти 39-летнюю женщину. 40-летняя сестра потерпевшей рассказала, что нападавшим является ее бывший муж, Бунма, и настоящей целью злоумышленника была именно она, а не ее родственница.

Подозреваемого задержали. Оказалось, что три года назад он попал в тюрьму и недавно вышел на свободу. Таец попытался возобновить общение со своей экс-супругой, но та отвергла его ухаживания, заявив, что у нее уже есть новый бойфренд. Спустя некоторое время Бунма решил расправиться с бывшей возлюбленной и придумал план. Он знал, что женщина рано утром уходит из дома на работу, и подкараулил ее.

Мужчина заявил, что ударил жертву ножницами, но не смог вспомнить, сколько раз. О том, что жертвой стала сестра его жены, он узнал от своей матери. Теперь ему грозит высшая мера наказания.

Ранее в Самарской области мужчина напал с ножом на жену, которая задержалась в магазине.

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