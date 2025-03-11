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США ударили по объектам хуситов впервые с января

США нанесли удар по объектам хуситов на территории Йемена впервые с января
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Reuters

Соединенные Штаты совершили серию авиаударов по военным целям хуситов из группировки «Ансар Аллах» впервые с января, когда было подписано соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в йеменском движении.

По данным агентства, американские самолеты атаковали военные объекты хуситов в провинции Ходейда. В частности, под удар попали склады с оружием и оборудование для навигации беспилотников, находящиеся на территории бывшей военно-морской базы в районе Эль-Катиб, недалеко от порта Ходейда, расположенного на побережье Красного моря.

4 марта государственный департамент Соединенные Штаты признали хуситов террористической организацией. Поводом для признания хуситов террористами стали неоднократные атаки на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе и на американских военных на Ближнем Востоке.

Ранее Хуситы заявили об атаке на американскую технику.

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Удары США по хуситам
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