На Украине заявили о повреждении инфраструктуры

Инфраструктура получила повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщил глава региональной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Повреждена инфраструктура», — написал он.

11 марта украинскую Одессу накрыло густым облаком дыма после ночного удара Вооруженных сил (ВС) России по местной нефтебазе. По данным Telegram-канала «Украина.ру», в городе продолжается масштабный пожар. Работники нефтебазы сообщили о поражении резервуара с топливом. Очевидец сказал в интервью изданию, что в ближайшее время возгорание вряд ли удастся потушить. Жителей призвали закрывать окна.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме сообщили о заходе ВС РФ в Днепропетровскую область Украины.