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Житель Волгоградской области получил срок за клевету на бывшую жену

Житель Волгоградской области пытался посадить экс-супругу и сам получил срок
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Shutterstock

Мужчина из Волгоградской области пытался обвинить экс-супругу в совершении преступлений и сам попал за решетку. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

В 2022 году местный житель развелся и решил посадить свою бывшую жену и ее приятеля. Он надеялся, что таким образом женщина потеряет возможность бороться за право совместного проживания с их тремя маленькими детьми, так как после начала уголовного преследования ее в принципе лишат родительских прав, и дети останутся с ним.

На протяжении более двух лет мужчина писал заявления в правоохранительные органы Волгоградской и Ростовской областей, а также республики Калмыкия, утверждая, что его бывшая жена пыталась навредить собственным детям. Помимо того, он требовал, чтобы несовершеннолетние лжесвидетельствовали против своей матери, и даже заставил их записать видеообращение с ложными обвинениями.

Все его заявления были тщательно проверены и полностью опровергнуты в ходе расследования. В итоге мужчина сам стал подсудимым. За ложный донос и искусственное создание доказательств обвинения, а также вовлечение детей в совершение тяжкого преступления отца лишили свободы на восемь лет, отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее жена обвинила мужа-полицейского в коррупции, узнав о его измене.

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