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Сноубордисты потерялись во время фрирайда и два дня ходили по тайге в Красноярском крае

Любители фрирайда потерялись в сибирской тайге и два дня искали дорогу домой

Сноубордисты занимались фрирайдом в Красноярском крае и на двое суток потерялись в тайге. Об этом они рассказали «Сапе».

Сторонники активного отдыха, Александр и Вадим, решили спуститься на сноуборде с хребта Ергаки в Западном Саяне, но потерялись на склоне и оказались одни посреди густой тайги.

Пока не стемнело, друзья искали обратную дорогу, но поняли, что им придется заночевать в лесу. Уже в темноте они соорудили землянку и развели костер, над которым высушили вещи.

«У нас были зажигалка и пластиковый пакет, с помощью которого мы плавили лед. Смекалка, упорство, слаженность сработали стопроцентно», — рассказывают экстремалы.

Им удалось немного поспать и пришлось продолжить путь. Спустя 14 часов мужчины вышли на дорогу. К тому моменту спасатели уже приступили к их поискам.

Ранее мужчина потерялся и восемь дней выживал в лесу со сломанным бедром.

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