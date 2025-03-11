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Двух украинских бойцов осудили за теракты в Курской области

Бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область, осудили на 16 лет лишения свободы

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы бойцов из украинского батальона «Черноморская сечь», которые вторглись в Курскую область. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Как установил суд, в середине сентября 2024 года вооруженные Александр Мельник и Алексей Покатилов пересекли российскую границу и вторглись в Глушковский район Курской области. Они пришли в поселок Веселое, где оборудовали огневые позиции, а также стреляли по российским военнослужащим и местным жителям.

В итоге военных признали виновными по статье «Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший наступление тяжких последствий» и каждого приговорили к 16 годам лишения свободы. Первые три года они проведут в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Недавно второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Скотта Риса Андерсона к 19 годам заключения за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в Курской области.

Ранее грузинского наемника ВСУ заочно осудили за вторжение в Курскую область.

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