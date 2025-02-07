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Воспитательница детсада избила и едва не отравила трехлетнего мальчика с аутизмом

В Нью-Йорке воспитатель детсада вылила в рот ребенку дезинфицирующее средство
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Depositphotos

В Нью-Йорке воспитатель грубо обращалась с трехлетним ребенком-аутистом, сообщает NY Post.

Инцидент произошел в еще марте 2023 года, когда пострадавший ходил в детский сад для детей с аутизмом в Квинсе. Однажды мальчик вернулся домой с синяками, и его мать позвонила в детсад, чтобы выяснить подробности случившегося.

Руководство учреждения представило отчет, в котором говорилось, что ребенок сам себя покусал. Родители пострадавшего не поверили в эту версию, а его отец, проработавший более 10 лет в скорой помощи, заявил, что умеет отличать следы укусов от синяков.

Позже всплыло видео, на котором видно, что сотрудница детсада грубо обращалась со своим подопечным. Она с силой прижимала неговорящего ребенка к себе, била по руке, а затем вынула у него изо рта игрушку и залила туда дезинфицирующее средство для рук.

Запись с камеры видеонаблюдения изучили в полиции. Воспитательница заявила, что пыталась таким образом успокоить мальчика, но признала, что испытывает стыд за этот поступок. Объяснить, зачем она напоила ребенка дезинфицирующим средством, женщина не смогла.

Суд приговорил женщину к 15 дням общественных работ, но родители потерпевшего остались недовольны приговором и подали иск к воспитателю и детскому саду.

Ранее работник детского сада поместил в мусорное ведро ребенка, отказавшегося от дневного сна.

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