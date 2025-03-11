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В Гонконге поймали контрабандистов с крупнейшей партией золота

Таможня Гонконга сообщила о крупнейшем случае контрабанды золота на $6 млн
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Павел Лисицын/РИА Новости

Таможня Гонконга сообщила о крупнейшем случае контрабанды золотых слитков, общая рыночная стоимость которых составляет около 46 млн гонконгских долларов. Об этом сообщается на сайте правительства специального административного района Китая.

Как уточняют власти, инцидент произошел 5 марта. В сообщении подчеркивается, что это крупнейший случай контрабанды золотых слитков, выявленный таможней Гонконга по объему изъятия и рыночной стоимости. Работники таможни Гонконга проверили партию груза, которую везли в Японию. Во время проверки выяснилось, что в нескольких коробках вовсе не игрушки, лампы и шляпы, как утверждал правонарушитель, а слитки золота.

Правительство специального административного района сообщает, что расследование продолжается, возможны аресты.

По законам Гонконга, признанный виновным в импорте или экспорте незадекларированного груза, может получить штраф до 2 млн гонконгских долларов или лишиться свободы на срок до семи лет.

Накануне сообщалось о задержании немецкого туриста, который попытался вывезти из Греции древнегреческую мраморную колонну. За это ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее 68-летний гражданин Германии попытался вывезти из РФ более 400 изделий из янтаря.

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