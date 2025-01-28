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Пару из России обвинили в попрошайничестве на Пхукете

Российских туристов обвинили в попрошайничестве в ресторанах на Пхукете
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пару из России уличили в попрошайничестве и уклонении от оплаты по счетам в ресторанах Пхукета. Об этом пишет The Thaiger.

Своим опытом общения с иностранной парой поделился владелец ресторана в Патонге. Он предположил, что мужчина и женщина приехали в Таиланд из России, и предупредил владельцев других ресторанов о недобросовестных гостях.

«Иногда они уклоняются от оплаты счетов, а иногда выпрашивают бесплатную еду, утверждая, что у них нет денег», — написал таец в соцсетях.

Он утверждает, что туристы показали ему сообщение на экране смартфона, которое гласило: «Мы иностранцы, и у нас нет денег. Не могли бы вы дать нам денег, еды или необходимых вещей?».

Однако владелец заведения не поверил этому заявлению и извинился перед парой, сообщив, что не сможет им помочь. Также таец заметил, что попрошайничество является преступлением в Таиланде, и обвинил полицию в бездействии.

Местные жители раскритиковали российских туристов за то, что они воспользовалась щедростью тайского народа. Некоторые обвинили в случившемся безвизовый режим, который, по их мнению, привел к наплыву «низкокачественных» туристов.

Ранее в Таиланде уличный торговец напал на туриста, отказавшегося покупать сувениры.

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