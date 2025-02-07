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Власти Курской области заявили об острой проблеме оттока кадров из региона

Хинштейн: почти треть выпускников школ уезжают из Курской области
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил об острой проблеме оттока кадров из региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, почти треть выпускников школ уезжают из Курской области, и большинство из них — это ученики с высокими баллами на экзаменах.

«Одной из мер, чтобы исправить эту ситуацию, может стать целевой прием. В прошлом году Курской области было выделено более 1,2 тысячи целевых мест, но зачислено по итогу чуть более 500 человек», — поделился врио губернатора региона.

Хинштейн добавил, что региональные власти обратились к работодателям с просьбой активнее размещать вакансии для курских выпускников. Он также уточнил, что курские вузы испытывают нехватку поддержки от реального сектора экономики.

До этого Хинштейн заявлял, что приграничные районы Курской области необходимо начать восстанавливать немедленно, не откладывая эту задачу на потом.

Ранее в Кремле пообещали, что вопрос компенсаций курянам проработают оперативно.

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