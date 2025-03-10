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ЕС оставил за Украиной право на использование своей газовой инфраструктуры

Евросоюз разрешил Украине использовать свою газовую инфраструктуру
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Максим Блинов/РИА Новости

Евросоюз оставляет за Украиной право управлять своим трубопроводом для транзита газа, в то же время проявляя готовность рассмотреть различные варианты в рамках стратегии сокращения импорта газа из России. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, отвечая на вопрос о возможности возобновления транзита азербайджанского газа через территорию Украины, пишет РИА Новости.

«Мы всегда придаем большой вес энергетической безопасности наших стран… Украина сама должна распоряжаться своей инфраструктурой, мы открыты любым решениям в рамках стратегии по сокращению импорта российского газа», — подчеркнула она.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС по-прежнему привержен отказу от российского газа, который она назвала «абсолютной необходимостью».

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что промышленность Германии оказалась в тупиковой ситуации из-за роста цен на электричество и газ.

Ранее в Германии сообщили о начале тайных переговоров по перезапуску газопровода «Северный поток — 2».

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