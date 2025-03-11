Жильцы поврежденного дома в Видном временно переехали в офис управляющей компании

В Подмосковье жильцы дома, в который прилетели дроны ВСУ, переехали в офис УК

Жильцы дома в Подмосковном городе Видном после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) временно переехали в офис управляющей компании. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва»‎.

Как уточняет канал, специалисты уже приступили к уборке осколков и восстановлению окон в доме после атаки украинских беспилотников. Жильцы многоэтажки пока разместились в офисе управляющей компании «Тройка Комфорт».

Также стало известно, что 18-летний юноша получил резаные раны рук от удара дрона. Сейчас жизни молодого человека ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что шесть человек пострадали от падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов в подмосковном городе Видном, включая четырехлетнего ребенка.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, обломки попали в дом по адресу улица Фокина, 6 в деревне Сапроново.

По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области.

Ранее стало известно, сколько авто повреждено после атаки на парковку «Мираторга».