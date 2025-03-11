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Университеты в США приостанавливают найм сотрудников

Университеты США приостанавливают найм сотрудников из-за урезания финансирования
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Jim Cole/AP

Несколько ведущих американских университетов, включая Гарвард и Пенсильванский, временно приостановили прием новых преподавателей в связи с потенциальным снижением государственного финансирования научных исследований. Об этом сообщает NBC News.

Этот шаг обусловлен опасениями относительно политики администрации Дональда Трампа в области финансирования науки. В служебной записке президент Гарварда Алан Гарбер обозначил приостановку приема как меру предосторожности для минимизации финансовых рисков.

Аналогичное решение было принято в Университете Пенсильвании, где проректор Джон Джексон-младший указал на угрозу сокращения операционного бюджета из-за уменьшения федеральных грантов, в частности, со стороны Национальных институтов здравоохранения (снижение приблизительно на $240 млн).

К числу университетов, принявших аналогичные меры, относятся также Нотр-Дам и Вермонтский университет, при этом последний планирует пересмотреть свое решение о заморозке найма через два месяца. Представитель Нотр-Дама Эрин Бласко подчеркнула, что университет будет принимать решения с учетом недавних изменений в федеральной политике.

В конце прошлой недели в городах по всей территории США прошли митинги врачей, ученых, студентов и инженеров, выступающих против действий администрации президента Дональда Трампа.

Ранее эксперты предупредили о кризисе медицинских исследований в США из-за политики президента Дональда Трампа.

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