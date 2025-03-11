На Украине высказались о возможной причастности к кибератаке на соцсеть X

Украина отрицает свою причастность к кибератаке на социальную сеть X. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко.

«Украина абсолютно непричастна к кибератаке на X. Организация такой атаки не входила бы в интересы Украины», — говорится в публикации со ссылкой на слова Мережко.

Позднее в Newsweek сообщили, что пропалестинская группа хакеров Dark Storm Team взяла на себя ответственность за масштабный сбой в работе X.

До этого владелец соцсети Илон Маск заявил, что к массированной кибератаке на X причастны украинские IP-адреса. По словам предпринимателя, пока еще не известно, что произошло, но была совершена масштабная кибератака для вывода из строя системы X.

10 марта сообщалось, что пользователи X столкнулись с серьезными проблемами в доступе к платформе, причем наибольшее количество сообщений о сбоях приходилось на работу мобильного приложения (58%), за ним следовали проблемы с веб-версией (31%) и трудностями подключения к серверу (11%). Маск заявил о проведении расследования для установления источника атаки.

Ранее Путин поручил спецслужбам искать новые методы нейтрализации киберугроз.