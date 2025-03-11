Раскрыты особенности атаковавших Россию БПЛА

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин заявил, что атаковавшие Москву и Подмосковье беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут лететь сотни километров. Об этом он рассказал в комментарии «Ленте.ру».

По словам эксперта, на столицу летели аналоги турецкого беспилотника Bayraktar типа «Лютый», PD-2 и «Рубака». Дальность полета у этих дронов составляет около 800 километров, отметил он.

Дандыкин также добавил, что опасность беспилотников в том, что когда их уничтожают, они взрываются не только сами, но и их осколки из-за взрывчатого вещества разлетаются в разные стороны.

Эксперт предположил, что атаковавшие Москву и Подмосковье дроны запускались с территорий Сумской и Черниговской областей.

«Все они были сбиты. Это говорит о том, что мы были готовы к такой атаке. Ответ они получат достойный. В этом нет никакого сомнения», — заключил он.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над 10 регионами России сбили 343 дрона Вооруженных сил Украины. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области. По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области, 126 — над Курской и 38 — над Брянской областью. Есть пострадавшие, повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостанавливали работу, на местах падения обломков работали экстренные службы.

Ранее Песков ответил на вопрос о возможной связи атаки дронов на РФ с переговорами по Украине.