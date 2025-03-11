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На нефтебазе в Серпухове произошел пожар после атаки дронов ВСУ

Шимко: в Серпухове ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки дронов ВСУ
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

После ночной атаки украинских беспилотников на нефтебазе в подмосковном Серпухове произошел пожар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы округа Алексей Шимко.

По словам Шимко, в 09:29 мск один из дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на территорию нефтебазы в Серпухове по адресу: Борисовское шоссе, 118а. Он отметил, что в результате падения БПЛА произошло возгорание, однако его быстро ликвидировали. Шимко уточнил, что пострадавших в ходе этого происшествия нет. Также не зафиксировано серьезных повреждений на самом объекте.

Россия подверглась массовой атаке украинских БПЛА в ночь на 11 марта. Над десятью регионами страны сбили 337 дронов ВСУ. Основной удар пришелся на Московскую, Брянскую и Курскую области. По данным Минобороны, за ночь только над Москвой и Подмосковьем российские средства противовоздушной обороны уничтожили 91 беспилотник.

Ранее эксперт рассказал, как часто ВСУ способны проводить масштабные атаки дронами.

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