Воспитаннику детсада в Тюменской области проломили голову стулом

В Тобольске детский сад выплатит 150 тысяч рублей семье ребенка, который получил травмы, мальчика ударил стулом по голове сверстник. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Инцидент произошел в октябре 2024 года, дети находились в группе детского сада. Один из воспитанников схватил стул и ударил им по голове стоявшего рядом мальчика. Медики диагностировали у пострадавшего оскольчатый перелом лобной кости, рваные раны и кровоизлияние в мозг.

Расследование показало, что причиной произошедшего стал недостаточный контроль воспитателя за детьми. Районная прокуратура вынесла представление директору детского сада, а его заместителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

В интересах пострадавшего ребенка прокурор обратился в суд с требованием взыскать с детского сада компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего ребенка. Суд удовлетворил иск и обязал детский сад выплатить семье мальчика 150 тысяч рублей.

Ранее работник детского сада засунул в мусорное ведро ребенка, отказавшегося от дневного сна.