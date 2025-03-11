В Челябинске закидали яйцами машину врача за семь миллионов рублей

Неизвестные закидали автомобиль челябинского врача яйцами. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел во дворе на улице Косарева. Как рассказал сам владелец, он приехал во двор к знакомому, где они встретились и поговорили в салоне. В момент, когда оба находились в машине, кто-то стал бросать в автомобиль яйца.

Сам владелец заметил, что неизвестные находились на девятом этаже, это подтвердили видео с камер видеонаблюдения. Мужчина уже обратился в полицию. По его словам, повреждены крыша, ребро жесткости и лаковое покрытие.

«У меня машина 2022 года стоимостью семь миллионов рублей. Думаю, в полмиллиона этот ущерб оценят», – поделился владелец.

Он добавил, что каких-либо конфликтов с жильцами у него не было.

В полиции подтвердили факт обращения. Там заявили, что участковый выезжал на место и опрашивал пострадавшего. На данный момент сотрудники МВД устанавливают лиц, причастных к произошедшему.

Ранее в Новосибирске женщина закидала яйцами машину, стоявшую под окнами.