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В Челябинске закидали яйцами машину врача за семь миллионов рублей

В Челябинске яйцами закидали машину врача стоимостью семь млн рублей
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Неизвестные закидали автомобиль челябинского врача яйцами. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел во дворе на улице Косарева. Как рассказал сам владелец, он приехал во двор к знакомому, где они встретились и поговорили в салоне. В момент, когда оба находились в машине, кто-то стал бросать в автомобиль яйца.

Сам владелец заметил, что неизвестные находились на девятом этаже, это подтвердили видео с камер видеонаблюдения. Мужчина уже обратился в полицию. По его словам, повреждены крыша, ребро жесткости и лаковое покрытие.

«У меня машина 2022 года стоимостью семь миллионов рублей. Думаю, в полмиллиона этот ущерб оценят», – поделился владелец.

Он добавил, что каких-либо конфликтов с жильцами у него не было.

В полиции подтвердили факт обращения. Там заявили, что участковый выезжал на место и опрашивал пострадавшего. На данный момент сотрудники МВД устанавливают лиц, причастных к произошедшему.

Ранее в Новосибирске женщина закидала яйцами машину, стоявшую под окнами.

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