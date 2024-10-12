Врач объяснила, какие народные методы не защитят от ОРВИ

Чтобы обезопаситься от заражения ОРВИ, нужно следить за своим эмоциональным и физическим здоровьем. Роспотребнадзор рассказал, что за последние полтора месяца около 880 тыс. человек оказались на карантине в связи со вспышкой ОРВИ, заявила «Газете.Ru» Айгюн Гусейнова, врач-кардиолог, терапевт Клиники Парацельс.

«В осенний период организм более подвержен заражениям, так как иммунитет ослаблен, он реагирует на изменение светового дня, недостаток свежего воздуха и солнечного света. Всплеск ОРВИ связан с началом сезона заболеваний, это вполне нормально. Это уже обыденность в медицине. Школьники вышли на учебу, дети в сады, наступил период тесного контакта людей. Происходит обмен микрофлорой — это тоже причины для распространения заболеваний, уже классика можно сказать. Вырабатывается коллективный иммунитет к вирусу. Самое главное — чтобы не вызывать никаких обострений, следите за своим эмоциональным и физическим здоровьем. Также выделяю высокую степень заразности новых штаммов, к тому же вирусы очень легко передаются воздушно-капельным путем, достаточно одного «чиха» больного. Слабый иммунитет и контакт с больными людьми — массовое заражение неизбежно. Болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Мы соблюдаем тут превентивные меры, которые помогают сократить риск заражения — вакцинация населения от коронавируса и гриппа. Неспецифическая профилактика для предупреждения ОРВИ — это закаливания, физическая нагрузка, иммуностимуляторы, иммунотерапия», — объяснила она.

Если вы все же вошли в число заболевших, то врач рекомендует: витаминотерапию-можно пить комплекс витаминов, теплое обильное питье (вода, можно морс, напитки из брусники и клюквы, при отсутствии противопоказаний — использовать мед и лимон.

«Привычные народные методы, а именно чеснок, имбирь не так действенны, как все считают. У этих продуктов есть свои противопоказания; если увеличить их дозировку — не значит, что пользы будет гораздо больше и они уберегут вас от вируса. Они могут уменьшить концентрацию бактерий в воздухе (говорим про чеснок), но не вылечить. Имбирь содержит много витамина C, но даже если вы будете есть его килограммами — не значит, что ОРВИ минует вас. Да, возможно, он способствует более легкому течению заболевания. Но не факт», — сказала врач.

Также, противовирусные препараты — по словам медика, многие думают, что если приняли арбидол, кагоцел, то сразу болезнь отступит.

«Но это не так, вирусы мутируют, принимают другие формы, и противовирусные препараты уже не помогают. Течение болезни может быть легче, если приняли препараты (также как с чесноком и имбирем), но может и не быть, это все же мифы», — резюмировала она.

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