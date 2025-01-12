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Названы овощи, которые нельзя хранить в холодильнике

Daily Mail: лук, чеснок и имбирь быстро портятся при хранении в холодильнике
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Depositphotos

По словам Маргарет Купер, эксперта по безопасности пищевых продуктов из Университета Аризоны, хранение лука, чеснока и имбиря в холодильнике значительно сокращает срок их годности и провоцирует появление плесени. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Купер отметила, что лук и чеснок необходимо держать в прохладном сухом месте при температуре не выше 65 градусов. Холодная и влажная среда в холодильнике способствует трансформации крахмала, содержащегося в них, в сахар, из-за чего овощи быстро становятся мягкими и водянистыми.

Эксперт уточнила, что в хорошо проветриваемом и сухом месте лук может храниться от трех до шести месяцев. При этом луковицы не нужно класть в пакет — это может привести к удержанию влаги внутри и размножению микроорганизмов, например, плесени.

В холодных и влажных условиях хранения неочищенный имбирь также может покрыться плесенью и стать более твердым. Кроме того, хранение этого корня в холодильнике способно повлиять на вкусовые качества первого, «приглушив» остроту. По словам Купер, хранить имбирь нужно так же, как и лук. В прохладном и сухом месте неочищенный имбирь может оставаться свежим несколько недель.

Ранее был назван овощ, помогающий бороться с диабетом.

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