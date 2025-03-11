В России может поменяться порядок поступления в вуз после колледжа

Выпускники колледжа смогут не сдавать ЕГЭ при поступлении в ВУЗ по специальности

Выпускники колледжей получат возможность не сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) при поступлении в высшее учебное заведение, если они продолжают обучение по своему профилю. Об этом сообщает «Российская Газета».

Отмечается, что соответствующий законопроект будет рассмотрен Государственной Думой в первом чтении 18 марта.

«Речь идет о приеме выпускников колледжей в вузы без ЕГЭ только если профессия соответствует профилю», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

5 марта сообщалось, что Госдума приняла поправки о включении еще семи регионов в проект по сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике. Депутаты предложили включить в проект еще семь регионов: Нижегородскую область, Краснодарский край, Липецкую и Саратовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Камчатку и Кузбасс.

Ранее сообщалось, что в Рособрнадзоре планируют разрешить родителям присутствовать на досмотре школьников перед ЕГЭ.