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Еще семь регионов РФ включили в проект по сдаче ОГЭ только по двум предметам

ГД включила еще семь регионов в проект по сдаче ОГЭ по двум предметам
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Госдума приняла поправки о включении еще семи регионов в проект по сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике. Законопроект опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Депутаты предложили включить в проект еще семь регионов: Нижегородскую область, Краснодарский край, Липецкую и Саратовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Камчатку и Кузбасс.

Согласно законопроекту, получить аттестат об основном общем образовании можно будет после успешной сдачи ОГЭ только по двум предметам — русскому языку и математике.

Депутаты предполагают, что подобная мера позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, и количество поступающих в образовательные организации среднего профессионального образования.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что практическую часть в ЕГЭ по физике, химии и биологии могут ввести в течение трех лет. Физика и химия вошли в пятерку самых популярных предметов по выбору. В целом наблюдается рост числа выбирающих ЕГЭ по естественно-научным предметам, отметил руководитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в Рособрнадзоре планируют разрешить родителям присутствовать на досмотре школьников перед ЕГЭ.

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