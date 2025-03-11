«Слабонервным не смотреть»: домашний пес вырвал кусок мяса из ноги школьника

В Сургуте домашняя собака напала на ребенка и вырвала из его ноги кусок кожи

В Сургуте домашняя собака напала на ребенка и порвала мальчику ногу. Кадры с травмой разместил Telegram-канал «Сургут Мегаполис», сопроводив снимок комментарием «слабонервным не смотреть».

Инцидент произошел в одном из дачных кооперативов города. Судя по опубликованной фотографии, животное вцепилось ребенку в правую ногу и вырвало у него кожу с мясом. Мать пострадавшего ребенка отправила в чат сообщение с угрозой, что «хозяин не увидит больше собак, которые забежали к ней во двор, если не уберет их».

В беседе с каналом женщина отметила, что после сообщения хозяин агрессивных собак нашелся, и вопрос удалось решить «полюбовно».

До этого в Красноярском крае собака напала на подростка около магазина и прокусила ему руку.

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