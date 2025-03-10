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В Томской области домашняя такса напала на грудного ребенка, его не спасли

В Северске такса напала на младенца, его не спасли
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Jean Fitch/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)" class="item-image" loading="lazy">
Jean Fitch/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Томской области возбуждено уголовное дело после нападения домашней собаки на грудного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Трагедия произошла в городе Северске 10 марта. Согласно материалам дела, ночью такса забралась в кровать к девочке 2025 года рождения и покусала ее, когда она спала. Впоследствии ребенка со множественными укусами нашла ее мать. Спасти младенца не удалось.

«Следователи СК России устанавливают обстоятельства, а также причины и условия, способствующие произошедшему. Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия», — рассказали в ведомстве.

В СК призвали граждан соблюдать правила содержания домашних животных, что поможет предупредить подобные трагедии.

Ранее в Красноярском крае собака напала на подростка около магазина.

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