В Томской области домашняя такса напала на грудного ребенка, его не спасли

В Северске такса напала на младенца, его не спасли

В Томской области возбуждено уголовное дело после нападения домашней собаки на грудного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Трагедия произошла в городе Северске 10 марта. Согласно материалам дела, ночью такса забралась в кровать к девочке 2025 года рождения и покусала ее, когда она спала. Впоследствии ребенка со множественными укусами нашла ее мать. Спасти младенца не удалось.

«Следователи СК России устанавливают обстоятельства, а также причины и условия, способствующие произошедшему. Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия», — рассказали в ведомстве.

В СК призвали граждан соблюдать правила содержания домашних животных, что поможет предупредить подобные трагедии.

Ранее в Красноярском крае собака напала на подростка около магазина.