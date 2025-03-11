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Россиянам рассказали о пользе ягод годжи для здоровья

Pravda.Ru: ягоды годжи могут укрепить иммунную систему
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Shutterstock/FOTODOM

Ягоды годжи могут укрепить иммунную систему и улучшить зрение. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соответствующие исследования.

Они уточнили, что в них содержатся витамины А и С, антиоксиданты, цинк, калий, кальций, минералы и железо. Эти ягоды могут также регулировать уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину, благодаря антиоксидантам — защитить кожу и предотвратить заболевания глаз, а также успокоить нервную систему.

«Клетчатка и питательные вещества в ягодах годжи способствуют чувству сытости, что помогает контролировать аппетит и снижать потребление калорий», — добавили в сообщении.

Исследование, опубликованное в журнале FASEB, до этого подтвердило, что ягоды годжи стимулируют выработку тепла в теле, смягчая холодовой стресс. Ученые оценили эффект длительного потребления полисахаридов (длинных цепей сахаров) из ягод годжи на мышах. Эти вещества действительно помогали животным поддерживать температуру тела у мышей в условиях холода. Они способствовали образованию бурого жира, который участвует в выработке тепла организма.

Ранее были названы фрукты, которые очистят организм от токсинов.

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