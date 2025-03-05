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В Петербурге мужчина из ревности открыл стрельбу по женщине, с которой расстался

Фонтанка: в Петербурге мужчина стрелял в возлюбленную, она в тяжелом состоянии
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Pixabay

Петербурженка попала в больницу после стрельбы. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Кронверкском проспекте. По данным издания, 38-летняя женщина шла вместе с сестрой, когда по ней открыл стрельбу водитель машины марки BMW.

В результате пострадавшая попала в больницу с шестью проникающими огнестрельными ранениями и двумя переломами. Ее уже прооперировали и достали пули, однако она остается в тяжелом состоянии.

Правоохранители тем временем нашли автомобиль, за рулем которого предположительно во время инцидента сидел 50-летний экс-возлюбленный пострадавшей. С ним женщина рассталась около двух недель назад, он тяжело переживал эту ситуацию.

«Сотрудники правоохранительных органов в качестве мотива нападения рассматривают ревность», – сообщается в публикации.

Известно, что мужчина является бизнесменом и владеет оружием, но пистолет, который у него изъяли, не оформлен на него официально.

Ранее новосибирец выстрелил мужчине в голову, поняв, что возлюбленная ставит тому лайки.

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