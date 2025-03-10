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Севастопольца осудили на 17 лет за попытку теракта против военнослужащего

В Севастополе мужчина получил 17 лет за попытку теракта против военного

Севастопольца приговорили к 17 годам заключения за попытку теракта против российского военнослужащего. Об этом сообщает УФСБ России по республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, 30-летний житель Севастополя, действуя по заданию украинских спецслужб, получил радиоуправляемое взрывное зарубежное устройство весом около 630 граммов, а после пытался установить его у подъезда дома военнослужащего. Оперативники задержали местного жителя до того, как он совершил подрыв здания.

Южный окружной военный суд признал его виновным в госизмене, покушении на теракт и незаконном хранении взрывчатых веществ. Уточняется, что первые три года мужчина проведет в тюрьме. Кроме того, фигуранту назначили штраф в размере 300 тысяч рублей и ограничение свободы на год.

Приговор еще не вступил в силу.

Накануне стало известно, что задержанного за хулиганство в Москве обвинили в госизмене. Изначально мужчина попал в отделение полиции за то, что выражался нецензурной бранью в общественном месте — во дворе жилого дома. В суде он свою вину признал, после чего ему назначили административное наказание в виде 10 суток ареста. Впоследствии москвич еще дважды привлекался к ответственности за аналогичный проступок. Во время отбывания очередного ареста в отношении мужчины возбудили уголовное дело о госизмене. Подробности дела не уточняются.

Ранее волонтера обвинили в госизмене по делу о сборе средств для ВСУ в Белгороде.

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