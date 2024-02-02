Украинский суд арестовал недвижимость экс-депутата Рады Царева

Суд на Украине арестовал недвижимость бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, общая стоимость которой составляет около 1,5 млрд гривен (1,2 млрд рублей). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным надзорного органа, речь идет о квартире экс-парламентария в городе Днепре (бывший Днепропетровск) и его земельном участке на территории Киевской области. Кроме того, под санкции попали два имущественных комплекса Царева в Крыму.

В заявлении подчеркивается, что на Украине в отношении бывшего народного депутата заведено уголовное дело сразу по нескольким статьями. В том числе его обвиняют в государственной измене и финансировании деятельности, направленной на изменение границ страны.

Представители СБУ добавили, что блокировка активов экс-законодателя должна предотвратить перерегистрацию его имущества и дальнейшую конфискацию. В первую очередь это касается санатория имени Кирова и музея «Усадьбы княгини Барятинской», которые расположены в Ялте.

Ночью 27 октября 2023 года Царев подвергся покушению. Нападение произошло на территории санатория в Ялте, где сейчас проживает бывший украинский парламентарий.

В результате экс-депутат Рады получил тяжелые ранения и оказался в реанимации. Позже сотрудники спецслужб задержали 46-летнего гражданина РФ, который по заданию украинских кураторов организовал слежку за экс-законодателем.

Ранее Царев впервые прокомментировал покушение на свою жизнь.