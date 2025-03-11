Новорожденному ребенку ампутировали пальцы на ноге из-за матери, согревавшей кровать феном

На Тайване новорожденная девочка осталась без нескольких пальцев на левой ноге по вине матери, которая сушила кровать с помощью тепловентилятора и забыла его вовремя выключить. Об этом сообщает Oriental Daily News.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Согласно материалам расследования, которое проводили правоохранительные органы, в тот день женщина уложила месячную дочь спать в своей постели. По словам женщины, она знала, что у нее включен тепловентилятор для обогрева кровати, и она якобы убедилась, что струя горячего воздуха не попадает на ребенка. После того, как мать переложила девочку в кровать, и женщина, и младенец быстро заснули. После пробуждения мать обнаружила, что вентилятор направлен прямо на дочь. За время сна у ребенка ноги отекли и покрылись волдырями. Женщина сразу же отвезла девочку в больницу, где ей диагностировали ожоги 15% поверхности тела. Из-за начавшегося некроза на левой ступне новорожденной ампутировали три пальца.

Позже дело рассмотрел суд. Мать признали виновной в причинении дочери вреда по неосторожности, и приговорили ее к пяти месяцам тюремного заключения, которое может быть заменено штрафом.

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