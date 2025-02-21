Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина обжег палец на руке во время готовки и лишился ног

Daily Mail: в США мужчина обжег палец руки во время готовки и лишился ног
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мужчина из США обжег палец на руке и из-за заражения лишился ног, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в декабре, когда 40-летний Макс Армстронг отдыхал в Кайове, штат Колорадо. Во время приготовления ужина в походных условиях он случайно обжег большой палец руки, коснувшись горячей сковороды. Не придав этому значения, мужчина обработал рану и продолжил путешествие. Однако через несколько дней его состояние резко ухудшилось: одна из его ног начала опухать, а ногти на пальцах ног стали фиолетовыми.

Когда боль стала невыносимой, друзья отвезли Макса в больницу AdventHealth Parker. Врачи диагностировали заражение стрептококком группы А, который проник через ожог и вызвал сепсис — опасное для жизни состояние. Армстронга ввели в искусственную кому на шесть дней и начали интенсивное лечение.

«Врачи сказали моей семье, что я могу не выжить», — вспоминает Макс.

Когда американец очнулся, его ноги были уже сильно повреждены. Из-за некроза тканей врачи были вынуждены ампутировать обе конечности. После месяца восстановления в больнице Макс вернулся домой к жене Меган, но теперь ему предстоит научиться жить в инвалидном кресле. Он проходит интенсивную реабилитацию в центре, где три раза в день занимается упражнениями для укрепления трицепсов и плеч.

Ранее мужчина из США потерял обе ноги в первый день на новой работе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами