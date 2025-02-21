Мужчина обжег палец на руке во время готовки и лишился ног

Daily Mail: в США мужчина обжег палец руки во время готовки и лишился ног

Мужчина из США обжег палец на руке и из-за заражения лишился ног, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в декабре, когда 40-летний Макс Армстронг отдыхал в Кайове, штат Колорадо. Во время приготовления ужина в походных условиях он случайно обжег большой палец руки, коснувшись горячей сковороды. Не придав этому значения, мужчина обработал рану и продолжил путешествие. Однако через несколько дней его состояние резко ухудшилось: одна из его ног начала опухать, а ногти на пальцах ног стали фиолетовыми.

Когда боль стала невыносимой, друзья отвезли Макса в больницу AdventHealth Parker. Врачи диагностировали заражение стрептококком группы А, который проник через ожог и вызвал сепсис — опасное для жизни состояние. Армстронга ввели в искусственную кому на шесть дней и начали интенсивное лечение.

«Врачи сказали моей семье, что я могу не выжить», — вспоминает Макс.

Когда американец очнулся, его ноги были уже сильно повреждены. Из-за некроза тканей врачи были вынуждены ампутировать обе конечности. После месяца восстановления в больнице Макс вернулся домой к жене Меган, но теперь ему предстоит научиться жить в инвалидном кресле. Он проходит интенсивную реабилитацию в центре, где три раза в день занимается упражнениями для укрепления трицепсов и плеч.

Ранее мужчина из США потерял обе ноги в первый день на новой работе.