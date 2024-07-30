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Мать и дочь попали в реанимацию после нападения гадюк на пляже

Daily Express: в Великобритании гадюки искусали мать и дочь на пляже

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Depositphotos

В Великобритании мать и дочь бродили по дюнам на пляже и подверглись нападению серых гадюк. Об этом сообщает Daily Express.

Инцидент произошел на побережье Девона, мать и дочь гуляли по пляжу и любовались дюнами, когда подверглись нападению гадюк. Пострадавших немедленно госпитализировали, на момент поступления в медицинское учреждение обе находились в критическом состоянии.

Медики ввели им противоядие, сейчас мать и дочь находятся под наблюдением, их состояние улучшилось. По предварительной версии, кто-то из членов семьи не заметил в песке гнездо змей и наступил на них.

До этого сообщалось, что в Нижнекамске женщина пострадала во время сбора ягод, россиянку укусила черная гадюка. 77-летняя жительница Татарстана приехала в гости к брату, семья решила отправиться в лес за ягодами. Во время сбора дикоросов пенсионерку укусила змея. По дороге в медицинское учреждение рука пенсионерки опухла до плеча и стала бордовой. Женщине оказали своевременную медицинскую помощь, она находится под наблюдением. Врачи отмечают улучшение общего состояния, процесс выздоровления может занять длительное время.

Ранее в Подмосковье женщина пыталась отнести гадюку в лес и оказалась в реанимации.

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