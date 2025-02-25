Мать родила двоих детей и через медсестру продала их за миллион рублей

В Казахстане мать, медсестру и две пары судят за торговлю детьми

В Казахстане женщина предстанет перед судом за торговлю своими детьми. Об этом сообщает informburo.kz со ссылкой на местный телеканал.

Инцидент произошел в Караганде. По версии следователей, мать троих детей родила девочку и передала медсестре, которая нашла новорожденной приемных родителей, они отдали ей три миллиона тенге (более 520 тысяч рублей). Спустя два года ситуация повторилась с новорожденным сыном.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, фигурантами стали биологическая мать детей, медсестра и две супружеские пары, которые получили мальчика и девочку.

«Одна из пар приемных родителей изъявила желание заключить сделку о признании вины, поэтому судебный процесс приостановили», – сообщается в публикации.

По словам приемных родителей девочки, после начала расследования их дочь отправили в дом малютки. Девочка вернулась домой, но у нее наблюдаются проблемы с речью.

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