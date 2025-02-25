Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать родила двоих детей и через медсестру продала их за миллион рублей

В Казахстане мать, медсестру и две пары судят за торговлю детьми
close
CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

В Казахстане женщина предстанет перед судом за торговлю своими детьми. Об этом сообщает informburo.kz со ссылкой на местный телеканал.

Инцидент произошел в Караганде. По версии следователей, мать троих детей родила девочку и передала медсестре, которая нашла новорожденной приемных родителей, они отдали ей три миллиона тенге (более 520 тысяч рублей). Спустя два года ситуация повторилась с новорожденным сыном.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, фигурантами стали биологическая мать детей, медсестра и две супружеские пары, которые получили мальчика и девочку.

«Одна из пар приемных родителей изъявила желание заключить сделку о признании вины, поэтому судебный процесс приостановили», – сообщается в публикации.

По словам приемных родителей девочки, после начала расследования их дочь отправили в дом малютки. Девочка вернулась домой, но у нее наблюдаются проблемы с речью.

Ранее в Москве полиция сорвала сделку по продаже младенца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами