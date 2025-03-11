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Россиянам объяснили, как получить налоговый вычет за лечение и покупку лекарств

Юрист Билялова: оформить вычет за покупку лекарств можно в приложении ФНС
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Depositphotos

Налоговый вычет за оплату лечения и покупку лекарств можно оформить в личном кабинете Федеральной налоговой службы (ФНС), например, в мобильном приложении. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Анастасия Билялова.

По ее словам, для этого нужно заполнить заявление, а также приложить чеки об оплате, договор с медицинским учреждением или рецепт врача. Если вычет оформляется за члена семьи, нужно предоставить документы, подтверждающие родство, и документы, подтверждающие обучение по очной форме, когда речь идет о детях от 18 до 24 лет.

«Само понятие «налоговый вычет» подразумевает, что из уплаченных налогов будет вычитаться применимая сумма. Поэтому его может получить гражданин, который работал в этот период и за него уплачивался НДФЛ», — добавила Билялова.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов до этого говорил, что в 2025 году россияне смогут получить налоговый вычет до 19 500 рублей за оплату лечения. По словам Леонова, с 2025 года максимально допустимая сумма, с которой можно будет получить налоговый вычет за оплату лечения, увеличилась до 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россияне столкнулись с затруднениями в получении налогового вычета.

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