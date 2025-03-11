Большинство россиян заявили, что ИИ делает людей глупее

Большинство (70%) россиян считают, что искусственный интеллект (ИИ) может сделать людей ленивее и глупее, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,2 тыс. человек.

По их мнению, инструменты ИИ могут стать причиной того, что люди не смогут самостоятельно думать и генерировать идеи, а также потеряют творческий подход к различным задачам.

«Из-за калькулятора мы разучились считать, из-за умной клавиатуры разучились грамотно писать, а теперь из-за ИИ разучимся и думать. Как плохой студент, все будем брать со шпаргалки-подсказки. От чего ушли к тому через ИИ и придем», — отметила участница опроса.

При этом 25% опрошенных напомнили, что ИИ является только инструментом, которым нужно уметь пользоваться по назначению. Они уверены, что умным людям он только помогает.

«Результаты от ИИ тоже надо проверять на истинность. Он хорош как генератор идеи или основы, а вот доработать эту основу все равно человеку нужно самостоятельно. Да и грамотно составить запрос тоже задача», — сказал участник опроса.

Оставшиеся 5% выбрали вариант «затрудняюсь ответить». Некоторые отметили, что на этот вопрос нет однозначного ответа.

Ученые Университета Южной Австралии до этого заявили, что искусственный интеллект не способен полностью заменить художников, писателей и дизайнеров, однако может стать их ценным помощником.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект показал высокую эффективность в борьбе с лесными пожарами.