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Искусственный интеллект показал высокую эффективность в борьбе с лесными пожарами

IJRS: ИИ поможет в борьбе с лесными пожарами в Амазонии
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Wildlife Photographer of the Year

Искусственный интеллект, (ИИ) имитирующий работу человеческого мозга, может стать революционным инструментом для обнаружения лесных пожаров, позволяя значительно сократить время реагирования и минимизировать ущерб. Разработанная исследователями из Федерального университета Амазонии нейросетевая модель успешно выявляет пожары в 93% случаев. Работа опубликована в журнале International Journal of Remote Sensing (IJRS).

Ученые разработали нейронную сеть, которая анализирует спутниковые снимки, используя методы глубокого обучения. В ходе эксперимента алгоритм обучили на 400 изображениях амазонского леса — половина с пожарами, половина без. Затем модель успешно прошла тестирование, продемонстрировав высокую точность в обнаружении очагов возгорания.

ИИ обрабатывает снимки, сделанные спутниками Landsat 8 и 9, которые оснащены инфракрасными сенсорами. Эти сенсоры позволяют фиксировать изменения температуры поверхности и состояния растительности, что критично для раннего выявления пожаров.

В 2023 году в Амазонии произошло 98 639 пожаров, что составляет более 50% от всех возгораний в бразильских биомах. Существующие системы мониторинга, такие как MODIS и VIIRS, обеспечивают наблюдение в реальном времени, но их разрешение недостаточно для детального анализа отдаленных районов.

Разработанная модель предлагает локализованный и более точный подход. По словам профессора Карлоса Мендеса, одного из авторов исследования, нейросеть может стать важным дополнением к существующим системам, обеспечивая повышенную пространственную точность.

Ученые планируют расширить тренировочный набор данных, чтобы повысить устойчивость модели. Кроме того, ИИ можно адаптировать для мониторинга вырубки лесов, что откроет новые возможности в области экологического контроля.

«Будущее Амазонии зависит от быстрых и решительных действий. Наше исследование может существенно улучшить систему обнаружения пожаров и помочь в их эффективном контроле», — подчеркнула ведущий автор исследования, профессор Синтия Элеутерио.

Ранее ученые выяснили, как древние амфибии оправились от крупнейшего массового вымирания на Земле.

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