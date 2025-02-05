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Названы профессии, которые не заменит искусственный интеллект

CRJ: искусственный интеллект не заменит художников, писателей и дизайнеров
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Depositphotos

Искусственный интеллект (ИИ) не способен полностью заменить художников, писателей и дизайнеров, однако может стать их ценным помощником. К такому выводу пришли ученые Университета Южной Австралии. Исследование опубликовано в Creativity Research Journal (CRJ).

Исследователи опровергли опасения по поводу того, что ИИ может «вытеснить» людей из креативных профессий. Ведущий автор исследования, профессор Дэвид Кропли объяснил, что роль ИИ заключается в автоматизации рутинных и предсказуемых задач, а не в реализации художественного вдохновения.

Он привел в пример работы чат-бота DALL-E 2, который создал изображение скучающей женщины за смартфоном в стиле «Мона Лизы». По словам Кропли, ИИ лишь следовал четкому запросу человека, не проявляя собственного воображения.

«Единственное, что действительно сделал ИИ, — избавил меня от необходимости учиться рисовать», — отметил ученый.

Соавтор работы, доктор Ребекка Марроне из Университета Южной Австралии, добавила, что несколько лет назад многие считали, что ИИ способен креативно мыслить. Однако сегодня научный подход демонстрирует более сбалансированное понимание: искусственный интеллект может ускорить работу творцов, но истинное вдохновение и оригинальные идеи по-прежнему остаются за человеком.

Ранее нобелевский лауреат назвал срок появления лекарства, разработанного ИИ.

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