Россиянам объяснили, что нужно делать при переводе на карту денег от незнакомца

Если на карту приходят деньги от незнакомого человека, и он просит вернуть их обратно, мотивируя тем, что сделал перевод по ошибке, ни в коем случае нельзя ему верить. Это известная мошенническая схема, предупредил в беседе с RT руководитель направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора «Телеком биржа» Александр Блезнеков.

Обычно злоумышленники переводят крупную сумму – не менее 10 тыс. рублей, а после начинают убеждать человека скинуть деньги обратно.

«Они могут использовать различные предлоги, чтобы убедить жертву вернуть деньги, зачастую угрожая блокировкой карты, уголовной ответственностью за хищение средств и включением в реестр недобросовестных заемщиков в случае отказа вернуть деньги», — отметил эксперт.

Жертву просят либо вернуть деньги, либо предоставить конфиденциальные данные, при этом ее торопят, угрожают ей, не давая времени подумать. Блезнеков призвал сначала проверить подлинность перевода, но даже после этого не нужно сразу отправлять сумму на присланные реквизиты. Лучше сообщить о подозрительном перечислении средств в банк. Финансовые организации имеют надежные механизмы возврата ошибочно переведенных денег, подчеркнул специалист.

Звонить в банк следует строго по официальным номерам, а не тем, которые дают якобы владельцы присланной по ошибке суммы. Найти официальные контакты можно на сайте банка или в приложении, заключил Блезнеков.

До этого руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что «случайный» перевод денег на карту может быть также попыткой «отмыть» деньги, когда возврат происходит на другой счет, а не на тот, с которого пришли средства. Кроме того, получение денег может быть признаком того, что на этого человека оформили кредит. В любом случае нужно сообщить в банк о получении средств от неизвестных лиц, подчеркнул он.

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