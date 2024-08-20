Россиянам рассказали, зачем мошенники переводят деньги жертвам

Мошенники могут использовать сценарий с ошибочным переводом денег, чтобы обмануть россиян. Об этом kp.ru рассказал руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

По словам эксперта, существует несколько сценариев развития событий. В одном из них они могут прислать только сообщение о переводе. В другом — это может быть попыткой «отмыть» деньги, когда возврат происходит на другой счет, а не на тот, с которого пришли средства. Кроме того, получение денег может быть признаком того, что на этого человека оформили кредит.

Однако эксперт допускает, что это действительно может быть ошибочным переводом. В любом случае, он советует сообщить в банк о получении средств от неизвестных лиц.

«Молча оставлять деньги у себя нельзя. Это неэтично, а также может быть признано как незаконное обогащение. И жертва в данной ситуации будет привлечена к ответственности», — добавил Ульянов.

15 августа в Telegram-канале Центрального банка России сообщили, что в России мошенники стали чаще использовать дипфейк-технологии в целях хищения денежных средств граждан. По данным регулятора, с помощью нейросети они создают реалистичное видео с человеком, которое впоследствии рассылают его друзьям и близким через социальные сети. В ролике виртуальный клон рассказывает, что у него якобы случились проблемы и просит перевести деньги на определенный счет.

Ранее сообщалось, что денежные переводы из России в Грузию упали более чем в 1,5 раза.