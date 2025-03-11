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Адвокат рассказала, кому могут грозить штрафы за работу на дому

Адвокат Костина: штраф за работу на дому могут дать бизнесменам
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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Штраф за работу на дому могут выписать в том случае, если бизнесмены будут нарушать права и законные интересы других жильцов, а также обязательные требования государства. Об этом агентству «Прайм» сообщила адвокат Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Наталья Костина.

«Допустим, планируем в жилом помещении небольшой бизнес по выпечке хлеба, кафе, агентство недвижимости, массажный кабинет, салон красоты, частный детский сад и т.д. К выполнению этих услуг государство устанавливает четкие требования, призванные обеспечить санитарные и гигиенические нормы, безопасность, качество. Чаще всего жилое помещение в классическом варианте им не соответствует», — пояснила Костина.

Самовольная перепланировка помещения может стать причиной для назначения штрафа в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей для граждан и до 3 тысяч — для должностных лиц.

Также общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал «Газете.Ru», чем грозит покупка квартиры с незаконной перепланировкой.

Документ, который стоит проверить, — поэтажный план и экспликация из БТИ. Он отражает не только текущее состояние квартиры, но и красные линии, обозначающие незаконные изменения.

Ранее были названы города, в которых россияне чаще всего берут ипотеку.

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