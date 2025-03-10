Мужчина держал в плену двух человек на скотоферме под Нижним Новгородом

Владелец фермы в Нижегородской области держал в плену мужчину и женщину

Нижегородец похитил мужчину и женщину, а затем удерживал их на своей скотоферме, пишет Ni Mash.

По данным Telegram-канала, хозяин фермы в Ардатове взял сожителей в плен, заподозрив их в воровстве скотины. Он решил, что пара алкоголиков из соседней деревни украла и продала его животных.

Тогда мужчина решил наказать предполагаемых воришек. Вместе с приятелем он проник в дом к подозреваемым, силой увез их к себе на ферму и запер.

Спустя некоторое время силовики освободили женщину и задержали организатора похищения. Сейчас СК устанавливает местонахождение его сообщника и второй жертвы.

Ранее работника автосервиса вывезли в лес и избили из-за плохого ремонта.