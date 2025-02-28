Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Работника автосервиса вывезли в лес и избили из-за плохого ремонта

В Уфе трое мужчин избили автомеханика, обвинив его в плохом ремонте машины
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

В Уфе будут судить мужчину, который в июле 2019 года похитил работника автосервиса и вымогал у него деньги, сообщили в республиканской прокуратуре.

Летом 2019 года уфимец с двумя подельниками похитил знакомого, у которого стал требовать деньги под предлогом ранее выполненного им некачественного ремонта автомобиля. Затем злоумышленники насильно посадили жертву в машину и вывезли в лес, где продолжили его избивать, отобрали наличные, мобильный телефон и обручальное кольцо. После этого пострадавший согласился отдать им телевизор.

Сообщникам мужчины давно вынесли обвинительные приговоры, а он сам скрылся от правосудия и более трех лет находился в федеральном розыске. Его задержали в феврале. Теперь фигурант предстанет перед судом по обвинению в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и похищении человека из корыстных побуждений.

Ранее в Чехии мужчина три месяца держал женщину на цепи в подвале и морил голодом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами