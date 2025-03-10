Мужчина уснул на железнодорожных путях и остался в живых после наезда поезда

В Перу пьяный мужчина заснул на рельсах и остался в живых после наезда поезда

Житель Перу чудом выжил после того, как его сбил поезд. Видео инцидента публикует Daily Mail.

Все произошло в столице Перу Лиме. 8 марта поезд наехал на мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул на железнодорожных путях и не услышал приближения состава.

Судя по записи, 28-летний Хуан Карлос Тельо неподвижно лежал на земле, положив голову на рельс. В следующее мгновение грузовой поезд наехал на него, и мужчину затянуло под локомотив.

Затем перуанец выбрался из-под поезда на тротуар и уже несколько секунд смог встать на ноги. Он получил лишь незначительные повреждения левой руки и был доставлен в местную больницу для осмотра и лечения.

Ранее россиянка переходила пути в неположенном месте, попала под грузовой поезд и выжила.