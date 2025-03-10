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На видео попали австралийские дети, использовавшие питона в качестве скакалки

В Австралии дети прыгали, используя питона в качестве скакалки, и попали на видео

В Австралии дети использовали змею в качестве скакалки и попали на видео, оно было опубликовано на портале News.com.au.

Инцидент произошел в Вурабинде, небольшом городе в штате Квинсленд. Местные дети смеялись и прыгали на скакалке посреди улицы, чем привлекли внимание проходившей мимо женщины. Судя по записи, очевидица подошла к мальчикам и попросила показать, что они держат в руках.

Они бросили «скакалку» на землю, и женщина увидела, что это большая змея. Один из мальчиков назвал ее черноголовым питоном. Неизвестно, находился ли он уже в безжизненном состоянии, когда несовершеннолетние нашли его, однако в соцсетях, где ролик стал вирусным, призвали наказать всех причастных.

Видео также изучили в Департаменте окружающей среды, туризма, науки и инноваций Австралии.

«Мы осуждаем это неподобающее поведение и расследуем инцидент», — сказал представитель департамента.

За нанесение увечий черноголовому питону, согласно австралийским законам, виновному грозит штраф до $12,6 тыс.

Ранее россиянин постирал в машинке живого кота и снял это на видео.

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