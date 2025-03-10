В Петербурге стартуют технические разводки мостов

В Петербурге проверят разводные мосты на готовность к навигации 2025 года

В Санкт-Петербурге стартуют проверки мостов на готовность к открытию навигации 2025 года. Об этом сообщает «Мойка78». Так, в ночь на 12 марта (в период с 02:20 до 05:10) первым будет разведен мост Александра Невского.

В ночь на 13 марта к разводке моста Невского (с 01:25 до 05:00) подключится Благовещенский мост. По данным издания, до 10 апреля мосты через Неву и ее рукава — Большую и Малую Неву — будут разводиться почти каждую ночь за исключением выходных.

Отмечается, что в дни технических разводок мостов движение автомобилей будет запрещено. Всего в процессе подготовки к навигации мосты Петербурга планируют развести 70 раз.

В декабре прошлого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о новой автотрассе от Петербурга до Черного моря. По его словам, расстояние от Северной столицы до Симферополя и Севастополя можно будет преодолеть без единого светофора.

Он отметил, что участок от Краснодара до Крымского моста был последним ограничивающим участком.

Ранее плавающая гостиница «сбежала» от причала в Петербурге.