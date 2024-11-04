Плавающая гостиница «сбежала» от причала в Петербурге

Пятиэтажная плавающая гостиница отшвартовалась от причала в Санкт-Петербурге и врезалась в берег Финского залива. Об этом сообщает телеканал »РЕН ТВ».

«Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства», — рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На данный момент неизвестно, что послужило причиной «бегства» плавучей гостиницы. Издание »Петербург2» утверждает, что владельцем баржи является яхт-клуб, который расположен неподалеку от происшествия.

До этого сингапурские компании Grace Ocean и Synergy Marine, владевшие грузовым судном, разрушившим мост в американском Балтиморе, согласились выплатить более $100 миллионов для урегулирования гражданского иска со стороны федеральных властей США.

В Балтиморе рухнул автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки. Причиной обрушения конструкции стало столкновение с грузовым судном. В мост врезался контейнеровоз, после чего конструкция рухнула в реку Патапско. Движение в районе моста было полностью перекрыто, объезд осуществляется через соседний тоннель или через город.

Ранее в Торонто гусь врезался в лобовое стекло Boeing 737, пробил его и ранил пилота