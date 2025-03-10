Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силовики задержали сообщника бандитов, ликвидированных в Дагестане

СК РФ: задержан сообщник бандитов, ликвидированных в Дагестане в ходе КТО
close
Максим Блинов/РИА Новости

Следственное управление СК РФ по Дагестану сообщило о задержании и заключении под стражу пятого участника террористической группы, ликвидированной 5 марта 2025 года в Кировском районе Махачкалы. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства по региону.

В ходе контртеррористической операции были нейтрализованы четыре боевика, планировавших теракт на объекте регионального управления МВД в Каспийске. У ликвидированных и задержанного были обнаружены оружие и взрывчатка.

Возбуждено уголовное дело по статьям о создании и участии в террористическом сообществе. Следствие установило, что террористическая группа была создана не позднее июня 2024 года двумя жителями Дагестана, а в ноябре к ней присоединились еще трое.

В ночь на 5 марта в Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. После чего в поселке Семендер Кировского района в Махачкале был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее СК завершил следствие по делу обвиняемого в нападении на синагогу в Дербенте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами