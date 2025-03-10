Силовики задержали сообщника бандитов, ликвидированных в Дагестане

СК РФ: задержан сообщник бандитов, ликвидированных в Дагестане в ходе КТО

Следственное управление СК РФ по Дагестану сообщило о задержании и заключении под стражу пятого участника террористической группы, ликвидированной 5 марта 2025 года в Кировском районе Махачкалы. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства по региону.

В ходе контртеррористической операции были нейтрализованы четыре боевика, планировавших теракт на объекте регионального управления МВД в Каспийске. У ликвидированных и задержанного были обнаружены оружие и взрывчатка.

Возбуждено уголовное дело по статьям о создании и участии в террористическом сообществе. Следствие установило, что террористическая группа была создана не позднее июня 2024 года двумя жителями Дагестана, а в ноябре к ней присоединились еще трое.

В ночь на 5 марта в Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. После чего в поселке Семендер Кировского района в Махачкале был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее СК завершил следствие по делу обвиняемого в нападении на синагогу в Дербенте.