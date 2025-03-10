Врач предупредила об опасности тренда на поедание тюльпанов

Появившийся в интернете тренд, в ходе которого девушки едят подаренные на 8 Марта тюльпаны для видео, может грозить отравлением. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она уточнила, что эти цветы содержат опасные для здоровья вещества, поэтому есть их не стоит. По ее словам, на поверхности их листьев, стеблей и внутри самих цветов могут находиться остатки пестицидов и гербицидов.

«Растение не выращивается с целью употребления в пищу, оно декоративное. При попадании в организм химические вещества могут вызвать отравление. <...> Если девушки предпочитают употреблять подарки в пищу, то пусть лучше просят своих молодых людей дарить не тюльпаны, а букеты из овощей и фруктов — это гораздо полезнее», — добавила Мухина.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов до этого обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку необоснованного повышения цен на цветы. В его письме говорится, что в последние годы в сфере продажи цветов зафиксирована тенденция к монополизации рынка. Вследствие этого цены на цветы значительно выросли, особенно в праздничные периоды, в том числе 8 марта.

Ранее сообщалось, что петербуржец украл цветы за 15 тысяч перед 8 марта.