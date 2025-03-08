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Петербуржец украл цветы за 15 тысяч перед 8 марта

«78.ru»: в Петербурге неизвестный ограбил цветочный магазин
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Irina WS/Shutterstock/FOTODOM

В Калининском районе Петербурга неизвестный украл охапку хризантем из цветочного магазина и скрылся. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в цветочном павильоне на проспекте Культуры, около семи утра в торговый зал вошел неизвестный. Мужчина на глазах у продавца схватил с прилавка несколько букетов хризантем стоимостью 15 тысяч рублей.

Одна из сотрудниц бросилась в погоню за грабителем, но тот скрылся во дворах. Руководство магазина обратилось в правоохранительные органы, личность вора устанавливается.

До этого сообщалось, что в Бурятии мужчину задержали за попытку ограбить магазин с игрушечным пистолетом. Подозреваемый ворвался в магазин в маске, и, угрожая продавщице оружием, потребовал деньги. Когда женщина испугалась и убежала в подсобку, посетитель перепрыгнул через прилавок, взял бутылку алкоголя и хотел уйти, но застрял. В момент нападения грабитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее россиянин ограбил магазин, чтобы помириться с женой.

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