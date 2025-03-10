Адвокат Блиновской не знает, собирается ли она на фронт

Адвокат Сальникова заявила, что Блиновская не жалуется на условия в СИЗО

Адвокат Елены Блиновской Наталья Сальникова заявила «Газете.Ru», что не знает о планах блогерши отправиться на СВО. По словам юриста, автор «Марафона желаний» не жалуется на условия содержания в СИЗО.

«Условия содержания удовлетворительные. Жалоб нет. О планах заключить контракт (с министерством обороны и уйти на СВО. – «Газета.Ru») или нет мне не известно», — сказала Сальникова.

3 марта суд приговорил «королеву марафонов» к пяти годам колонии общего режима по делу об отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. Также суд назначил Блиновской штраф в размере 1 млн рублей и лишил ее права заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Арестованное имущество, принадлежавшее Блиновской и ее супругу Алексею, конфисковали в доход государства. По гражданскому иску с блогера взыскали 587 млн руб. После судебного заседания она вернулась в СИЗО, где будет ожидать апелляцию по делу.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России в Белоруссию. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

Как писали СМИ, муж «королевы марафонов» Алексей участвует в российской военной операции на Украине с марта 2024 года.

Ранее суд нашел сходство в делах Митрошиной и Блиновской.