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Приложение РСХБ «Учет надоя» удалили из AppStore

Apple удалила из App Store приложение «Учет надоя» от «Россельхозбанка»
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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Приложение РСХБ «Учет надоя», под которым ранее банк маскировал мобильный банк, было удалено из AppStore. Теперь его невозможно найти при поиске в данном сервисе.

Приложение «Учет надоя» появилось в AppStore 6 марта. Предыдущая версия мобильного банка была удалена из магазина приложений компанией Apple в октябре 2024 года. После публикации приложение вошло в список самых скачиваемых.

«Да, оно наше. Но мы стараемся широко об этом не рассказывать, сами понимаете», — сообщала пресс-служба банка.

До этого американская корпорация Apple объявила, что больше не предоставляет российским разработчикам доступ к платформе создания корпоративных приложений ADEP.

В конце декабря 2022 года компания Apple уже удалила другое мобильное приложение Россельхозбанка из App Store в связи с западными санкциями против российских компаний.

Ранее российские компании призвали проверять приложения на предмет клонирования.

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